Hier soll der Anbau entstehen, in dem eine Mensa für die kommunale Kindertagesstätte in Hamm Platz finden soll. Zunächst klang es wie die praktikabelste Lösung: Die Mensa, die für die Grundschule Hamm neu gebaut wird, sollte ebenfalls für die nahe der Grundschule liegende Kita Hamm zur Verfügung stehen (die RZ berichtete).

Diese verfügt derzeit über 125 Plätze, davon 80 Plätze für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung. Zum Erhalt der 125 Plätze ist es laut neuem Kitagesetz zwingend notwenig, eine Mensa vorzuhalten. Mit dem Neubau an der Grundschule hätte man also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Doch wie VG-Bürgermeister Dietmar Henrich in ...