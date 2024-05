Plus Betzdorf

Moscheegemeinde lädt zu Fest ein: „Wir sind ein Teil von Betzdorf“

Von Claudia Geimer

i Der zweite Vorsitzende und Mitorganisator Murat Gültekin freut sich schon auf die Kermes rund um die Betzdorfer Moschee und hofft auf viele Besucher. Foto: Claudia Geimer

Die Moscheegemeinde lädt zu ihrer viertägigen Kermes von Freitag, 17., bis Montag, 20. Mai, von 11 bis 20 Uhr auf dem Gelände der Moschee in der Ladestraße in Betzdorf ein. Das große Fest rund um die Moschee hat schon Tradition. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern einiges geboten. Der zweite Vorsitzende der muslimischen Gemeinde wirbt im Gespräch nicht nur für die Veranstaltung, sondern gibt auch ein klares Bekenntnis zu Betzdorf ab.