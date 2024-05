Plus Westerwald

Wenn lose Baumstämme und Äste am Flussufer liegen: Auch an der Sieg eine Gefahrenquelle?

i Treibgut, wie hier an der Eisenbahnbrücke bei Niederhövels, kann zur Gefahr werden. Foto: Franz Cordes

Spätestens seit der katastrophalen Ahrflut im Juli 2021 ist der Hochwasserschutz in aller Munde. Seit Wochen laufen in vielen Ortschaften öffentliche Begehungen, um auf Strukturen, Wasserläufe und mögliche Gefahrenstellen aufmerksam zu machen. Zu solchen Risiken gehört das Treibgut in heimischen Flüssen. Wer muss sich zum Beispiel um lose Baumstämme kümmern?