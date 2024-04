Plus Altenkirchen Mordsspaß garantiert beim Varieté: Altenkirchener Gymnasiasten bereiteten mit Krimi-Variante bunten Abend Von Sonja Roos i Lehrersketch der Schüler Foto: Sonja Roos Mit einem ungewöhnlichen Motto hatte die Jahrgangsstufe zwölf des Westerwald-Gymnasiums (WWG) in Altenkirchen in diesem Jahr bereits im Vorfeld auf ihr Varieté neugierig gemacht: „VarieCrime – Finde den Mörder“. Lesezeit: 2 Minuten

Nicht genug damit: Im Vorfeld hatte es auch einen spannenden Videoclip gegeben, in dem ein unheimlicher Mordfall die Schule erschüttert. Dieses Video wurde eingangs natürlich noch mal in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula vorgeführt, um das Publikum in die richtige Stimmung zu versetzen. Eines sei gleich vorweg ...