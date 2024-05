Plus Kreis Altenkirchen

Parteien auf den Zahn gefühlt: Hätte der Kreis mehr fürs Krankenhaus Altenkirchen tun können?

i Die Nachricht über die Zukunft des Altenkirchener Krankenhauses war ein Schock für viele Menschen in der Region, aber auch Beschäftigte und Angestellte. Wie geht es weiter in Sachen Gesundheitsversorgung im Kreis Altenkirchen und darüber hinaus? Das bleibt eine spannende Frage. Foto: Markus Eschenauer

Neun Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Kreistag Altenkirchen einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und den Parteien auf den Zahn gefühlt.