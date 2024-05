Plus Wissen

Besucherandrang in Wissen: Maimarkt ist ein „lebendiges Schaufenster“

Von Thomas Hoffmann

i Tausende Besucher fanden am Sonntag den Weg zum Maimarkt der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen. Foto: Thoms Hoffmann

Mehr als 40 Stände, ein buntes Unterhaltungsprogramm, Musik und gute Stimmung bis in die Abendstunden, das war das, was Tausende Besucher des Maimarktes am Sonntag in Wissen erlebten.