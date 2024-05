Plus Altenkirchen

„Wählen ist wie Zähneputzen ...“: Kabarettist Hagen Rether brilliert in Altenkirchen

Von Emily Roos

i Klavier mit Banane, Anzug und Bürostuhl: So gestaltete Hagen Rether seinen Auftritt in Altenkirchen. Foto: Emily Roos

„Wählen ist wie Zähneputzen – macht man's nicht, wird es ganz schnell braun“: Auf einem Bürostuhl sitzend – an einem Klavier, auf dem mehrere Bananen lagen – sprach Hagen Rether in Altenkirchen zum Publikum über tagespolitische und gesellschaftliche Probleme. In gewohnt ironisch-kritischer Weise begeisterte und bewegte der bekannte Kabarettist etwa 300 Menschen im Publikum des Kultursalons an der Glockenspitze.