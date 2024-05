Plus Koblenz „Sie hielten sie wie eine Sklavin“: Grausame Details im Prozess um Koblenzer Prostituiertenmord Von Katrin Steinert i Die angeklagte Bulgarin, eine Türkisch sprechende 40-Jährige, wird des gemeinschaftlich begangenes Mordes beschuldigt. Foto: Katrin Steinert Keine Miene verziehen die beiden Angeklagten, während der Staatsanwalt im Gerichtssaal die Liste grausamer Handlungen beschreibt, mit der die beiden Bulgaren ihr Opfer zu Tode gequält haben sollen. Mit Knochenbrüchen, Elektroschocks, Schnitten und Verbrennungen sollen sie ihr Opfer gequält haben. Am Dienstagvormittag hat der Mordprozess gegen die beiden begonnen – sie sollen eine Zwangsprostituierte in Koblenz getötet haben. Lesezeit: 4 Minuten

