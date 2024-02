Kreis Altenkirchen

Großer Prinzenempfang im Kreishaus Altenkirchen – Motto lautete: „Jeder Jeck ist Enders“

Von Herdorf bis Horhausen, von Malberg bis Morsbach: Aus dem gesamten Kreis Altenkirchen (und ein bisschen darüber hinaus) waren am Dienstagabend wieder zahlreiche Karnevalsgesellschaften und Vereine dem Ruf der Kreisverwaltung zum großen Prinzenempfang gefolgt. Der kam in diesem Jahr von einem langhaarigen Hippie, hatte Landrat Peter Enders doch das Motto „Jeder Jeck ist Enders“ direkt in sein Kostüm umgesetzt.