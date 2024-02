Große Ehre für ein Urgestein der SPD: Horst Klein erhält Willy-Brandt-Medaille

Für SPD-Urgestein Horst Klein wird der Neujahrsempfang 2024 sicher ein unvergessenes Erlebnis bleiben, denn der Neiterser wurde am Freitagabend in diesem Rahmen mit der Willy-Brand-Medaille ausgezeichnet, die Sozialdemokraten bekommen, die sich lange und in besonderem Maße für die Partei verdient gemacht haben. 40 Jahre gehört Klein nun schon der SPD an, war viele Jahre Kreisvorsitzender und – wie Laudator Andreas Hundhausen lobte, stets ein Mann des Ausgleichs und des Kompromisses.