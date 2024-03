Plus Kreis Altenkirchen

Für Klimaschutz und Wertschöpfung: Kommunen im Kreis Altenkirchen setzen auf erneuerbare Energie

Von Elmar Hering

i Im Portfolio der erneuerbaren Energien spielt die Windkraft eine entscheidende Rolle. Neben der Fotovoltaik gehört ihr ein Hauptaugenmerk der zu gründenden Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co.KG. Foto: Elmar Hering

Nach entscheidenden Vorarbeiten in den vergangenen eineinhalb Jahren rückt im Kreis Altenkirchen die Gründung einer kommunalen Energiegenossenschaft näher. Gemeinsam mit der EAM Natur Energie GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft des kommunal getragenen Energieversorgers EAM (Energie Aus der Mitte; Sitz in Kassel) wollen fünf Verbandsgemeinden (VG) bald die Westerwald/Sieg-Energie GmbH & Co.KG an den Start bringen.