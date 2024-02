Es was eine Prunksitzung, die den kleinen Ort Hövels am Samstagabend in weiten Teilen mitten in die Riege der Karnevalshochburgen katapultierte. Denn was sich die Jecken des KC Hövels um ihren Vorsitzenden Thomas Kuhn, ihre Sitzungspräsidentin Simone Beutgen und ihre Königin Karin I (Bendrien) hatten einfallen lassen, das sorgte für anhaltende Begeisterung im nahezu voll besetzten Bürgerhaus.