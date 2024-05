Plus Kreis Altenkirchen Millionenprojekt nimmt erste Hürde: Bekommt Wissen Kunstrasenplatz und neue Laufbahn? Von Markus Kratzer i Der Sportausschuss des Kreistages lässt die zentrale Sportanlage in Wissen nicht im Regen stehen: Mit Blick auf eine Landesförderung im Jahr 2025 genießen die Erneuerung der 400-Meter-Laufbahn und die Umwandlung des rechts angrenzenden Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz oberste Priorität. Das Projekt ist mit einer Gesamtsumme von gut 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Foto: Markus Katzer Die erste Hürde ist genommen: Die zentrale Sportanlage der Verbandsgemeinde Wissen soll saniert und modernisiert werden. Geplant ist, den Hartplatz neben dem Dr.-Grosse-Sieg-Stadion in einen Kunstrasenplatz auf der Basis von Plastikhalmen umzuwandeln. Zudem soll die Laufbahn um den Naturrasenplatz erneuert werden. Lesezeit: 2 Minuten

Diese Maßnahme, die mit insgesamt 1,3 Millionen Euro veranschlagt ist, hat der Sportausschuss des Kreistages in seiner Sitzung vor Ort an die Spitze der Prioritätenliste für eine mögliche Landesförderung ab dem kommenden Jahr gesetzt. Was nicht bedeutet, dass sich für die Umsetzung damit schon alle (Stadion-)Tore öffnen. Denn Berno Neuhoff, ...