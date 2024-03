Plus Altenkirchen

Feuerwehr verhindert Katastrophe: Dachstuhl-Brand in Altenkirchen hält 50 Einsatzkräfte in Atem

Von Sonja Roos

i Die Feuerwehr Hamm ist mit einer Drehleiter angerückt, damit sie an die Brandnester gelangen können. Foto: Sonja Roos

Dicke Rauchschwaden über der Altenkirchener Innenstadt: Am Freitagabend ist der Dachstuhl eines Gebäudes in der Fußgängerzone in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Zwei Wehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt, zum Glück nur leicht. Eine schwangere Bewohnerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.