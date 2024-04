Plus Marienthal

Erneut Ärger um Haltepunkt am Klosterdorf: Bahn lässt Marienthal links liegen

Von Sonja Roos

i Wird der Bahnhaltepunkt nahe des Klosterdorfs Marienthal nur noch saisonal bedient? Diese Aussicht trübt die Stimmung bei Gastronomen sowie den Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde Hamm. Foto: Heinz-Günter Augst (Archiv)

Längere Zeit war es ruhig geworden um den Bahnhaltepunkt in Marienthal. Doch jetzt häufen sich wieder die Beschwerden. „In den letzten Tagen haben sich mehrere Leute bei uns gemeldet, weil sie in Marienthal aussteigen wollten, die Bahn aber nicht, wie üblich, den Bedarfshalt angefahren hat. Die zum Teil nicht ortskundigen Wanderer landeten dann in Breitscheidt oder Obererbach“, sagt Emilienne Markus von der Hammer Tourist Information.