Elmar Chylka möchte Ortsbürgermeister in Ziegenhain bleiben: „Jeder kann etwas gut, bringen wir es zusammen!“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Elmar Chylka, und ich bin im Jahr 1967 im Rheinland geboren. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. In meiner Freizeit bewege ich mich gerne wandernd oder radfahrend durch unsere schöne Westerwälder Landschaft. Ich arbeite als Assistent des Betriebsrates bei einer großen Maschinenbaufirma in Windhagen. Mein Steckenpferd sind schottische Singel Malt Whiskys. Die Freude an dieser Vielfalt gebe ich mittlerweile gerne in Tastings an Whisky-Enthusiasten weiter.

Mein politischer Werdegang

Ich wohne seit 1999 in Ziegenhain und bin seit 2004 ununterbrochen im Gemeinderat aktiv. Seit 2019 diene ich der Gemeinde als ehrenamtlicher Bürgermeister und bin sachorientiert und parteilos.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ich möchte das erfolgreiche Wirken für die Gemeinde weiter voranbringen. Die Mehrgenerationenfläche soll neben dem 2023 errichteten Spielplatz auch einen Bolzplatz mit Toren erhalten, und es soll ein Grillplatz mit Sitzgelegenheiten angelegt werden. Im Rahmen des dieses Jahr begonnenen Dorferneuerungsprogramms soll das Bürgerhaus innen umgestaltet und um einen attraktiven Außenbereich erweitert werden. Damit wird Ziegenhain als attraktiver Heimatort für alle Generationen und vor allem die vielen Kinder noch mehr bieten können. Dazu möchte ich möglichst viele Bürger mit einbinden, da es nur mit breitem Bürgerengagement weiter nach vorne geht. Die Selbstständigkeit und Finanzkraft der Ortsgemeinde möchte ich wie bisher erhalten und stärken.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Wie überall gibt es auch bei uns noch Einiges zu verbessern. Viele Bürger ärgert der schlechte Zustand der Kreisstraße 17. Bis eine Vollsanierung erfolgt, werde ich weiterhin alles tun, damit sie wenigstens in einem verkehrssicheren Zustand bleibt. Ich möchte das kulturelle Leben noch mehr stärken und Veranstaltungen wie die Karnevalsfeier fest etablieren. Außerdem möchte ich gerne neue Formen des Dialogs unter den Mitbürgern ausprobieren.

Das sind meine Ecken und Kanten

Beruf + Ehrenamt noch besser koordinieren

Das ist mein politisches Motto

Jeder kann etwas gut, bringen wir es zusammen!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.