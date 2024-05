Plus Niederschelden

Einzigartige Fundstätte: Bei Niederschelden ist Blick in die der Montangeschichte möglich

Von Claudia Geimer

i Die Ausgrabungsstätte mit dem Schutz- und Präsentationsbau sowie dem „Eisen-Zeitreise-Weg“ ist offiziell eröffnet worden. Foto: Nathalie Kaiser

Ob die keltischen Hüttenleute vor 2000 Jahren auch schon Siegerländer Platt gesprochen haben – da kann Professor Thomas Stöllner nur spekulieren. Was der Archäologe vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum sicher weiß, ist, dass sie aus Sicht von Experten einen für die europäische Montangeschichte bedeutenden Schatz hinterlassen haben, der nun für Besucher zugänglich ist. Denn im Tal des Baches Gerhardsseifen in Niederschelden, an der Grenze zum „AK-Land“, ist der „Eisen-Zeitreise-Weg“ mit dem Schutz- und Präsentationsbau über den Verhüttungsöfen aus dem Zeitalter der Kelten, des Mittelalters und des 17. Jahrhunderts, offiziell eröffnet worden.