Matthias Augst ist wütend. Der Landwirt, der mit Ehefrau Silke den Wäller Hof in Helmenzen betreibt, kann derzeit nur mit dem Kopf schütteln über das, was die Politik in Berlin in Punkto Agrardiesel und Wegfall der grünen Kennzeichen für landwirtschaftliche Fahrzeuge plant. „Es wird davon gesprochen, Subventionen zu streichen, aber eigentlich bedeuten die Pläne für uns nichts anderes als eine Steuererhöhung“, sagt er.