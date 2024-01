Drei Jahrzehnte lang war sie für viele Altenkirchener Christen untrennbar mit der evangelischen Kirche verbunden – Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards. Nun wird sie am Samstag, 27. Januar, um 15 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Altenkirchen durch Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide offiziell in den Ruhestand verabschiedet.