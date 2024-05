Plus Sinzig Übergangslösung in Aussicht: Wird in Sinzig bald wieder Beachvolleyball gespielt? Von Silke Müller i Auf dem Areal in der Straße „In der Galters“ in Westum könnte provisorisch das Beachvolleyballfeld errichtet werden. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Schon seit langer Zeit ist die Stadt Sinzig auf der Suche nach einem Grundstück, um das Beachvolleyballfeld wiederaufzubauen, das die Flut in der Nacht zum 15. Juli 2021 zerstört hat. Jetzt aber zeichnet sich eine Lösung ab – zumindest temporär. Lesezeit: 2 Minuten

Als Übergangsstandort hat die Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi) nun das Areal an der Straße „In der Galters“ in Westum ausgemacht. Eine Empfehlung, die im Bauausschuss begrüßt wurde. Mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschloss er in seiner jüngsten Sitzung, dem Stadtrat zu empfehlen, die Errichtung einer temporären Beachvolleyballanlage auf ...