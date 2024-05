Plus Wershofen

Tradition an Christi Himmelfahrt: Betend zum Heiligenhäuschen in Kottenborn

Von Werner Dreschers

i Unter blauem Himmel pilgerten die Gläubigen von der Wershofener Pfarrkirche zum Kottenborner Heiligenhäuschen. Foto: Werner Dreschers

Es ist ein schöner Brauch in Wershofen, dass an Christi Himmelfahrt eine Prozession von der Wershofener Pfarrkirche St. Vincentius zum Kottenborner Heiligenhäuschen zieht. Umso größer war der Ärger über Vandalismus an der Kapelle.