Ringen bekommt eine Brücke über die L83: Angebot aus Bad Neuenahr-Ahrweiler bringt Rat zum Umdenken

Von Horst Bach

i In Verlängerung des Fuß- und Radweges auf dem alten Bahndamm in Ringen soll über die Rheinbacher Straße eine neue, große und freitragende Brücke gespannt werden. Foto: Horst Bach

Nun also doch: Es wird eine neue Brücke in Verlängerung des Fuß- und Radweges auf dem alten Bahndamm in Ringen über die Rheinbacher Straße und weiter in Richtung des Fußweges hinter dem Rewe geben. Bei sechs Gegenstimmen befürwortete der Gemeinderat jetzt den Kaufauftrag für die bereits produzierte „Gartenschaubrücke“ der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.