Plus Ahrtal

Katja Hermann zieht Bilanz ihrer Amtszeit: Ahrweinkönigin um viele Erfahrungen reicher

i Die scheidende Ahrweinkönigin Katja Hermann (5. von links) im vergangenen August beim Weinfest Heimersheim im Kreis der Weinmajestäten aus den Weinorten des Ahrtals. Foto: Hagen Hoppe

Die Amtszeit von Ahrweinkönigin Katja Hermann neigt sich langsam dem Ende zu. Beim Weinmarkt der Ahr wird sie die Krone am 17. Mai an eine Nachfolgerin weiterreichen. Zeit also, eine Bilanz zu ziehen.