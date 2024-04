Plus Königsfeld

Gemeinde hat gut gefüllten Sparstrumpf: In Königsfeld ist die Welt noch in Ordnung

Von Hans-Josef Schneider

i Im Neubaugebiet „Auf dem Schüderich“ wird tüchtig gebuddelt und gebaggert, ein Haus nach dem anderen wächst aus dem Boden. Nur noch sechs Bauplätze stehen zum Verkauf an. Foto: Hans-Josef Schneider

Es läuft bestens in Königsfeld: Trotz erheblicher Investitionen bei der Erschließung des Neubaugebiets „Auf dem Schüderich“ schließt der Gemeindeetat auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Plus ab – mit 15.000 Euro im Ergebnis- und mit 46.000 Euro im Finanzhaushalt. Hinzu kommt, dass aufrund einer äußerst positiven Entwicklung in den beiden Vorjahren eine Sondertilgung in Höhe von nahezu 100.000 Euro vorgenommen werden kann.