Plus Sinzig

Fahrraddemo in Sinzig: Zwei Mütter machen mobil

Von Judith Schumacher

i Oriana Baur (8. von links) und Anna Klein (16. von links) haben Ideen zur Verbesserung der Situation für Radfahrer in der am Rhein gelegenen Stadt Sinzig gesammelt. Foto: Judith Schumacher

Unter dem Motto „Mobilität neu denken“ organisierten zwei Sinziger Frauen eine Fahrraddemo, um auf die in ihren Augen unzureichende Infrastruktur der Radwege in der Barbarossastadt aufmerksam zu machen. Berufsschullehrerin Anna Klein und Modedesignerin Oriana Baur konnten sich über 30 Teilnehmer an der Veranstaltung freuen.