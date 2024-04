Plus Nürburgring Bilanz nach Rekordansturm: Was bleibt vom „Megaanlassen“ am Ring? Von Jürgen C. Braun i Riesengroß war der Ansturm beim „Megaanlassen“ am Nürburgring. Foto: Picasa/Jürgen C. Braun Es war ein Tag, wie ihn der Ring noch nicht erlebt hat. Einer, der in die Geschichte der gesamten Veranstaltungslocation eingehen wird: Zum 25. Mal hatte der Nürburgring zum traditionellen „Anlassen“, der inoffiziellen Eröffnung der Motorradsaison, eingeladen. Und der Veranstalter war angesichts der Wetterprognosen guter Dinge, den Rekord aus dem Jahr 2019, als etwa 20.000 Biker gezählt worden waren, zu knacken. Lesezeit: 3 Minuten

Am Ende eines denkwürdigen Tages waren es mehr als doppelt so viele. 45.000 Männer und Frauen waren aus ganz Deutschland, aus den Beneluxländern zum Teil in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen, um dem Ruf der „Grünen Hölle“ zu folgen. Der Ansturm der Maschinen wollte während des gesamten Tages nicht aufhören. Aus dem ...