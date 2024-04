Plus Koblenz Winninger Bahnhof von Scherben und Dreck übersät: Besitzer will jetzt der Bahn kündigen Von Matthias Kolk i Nicht nur dreckig, sondern zeitweise gefährlich ist das Betreten des Bahnhofsgebäudes in Winningen. Nach Meinung des Besitzers vernachlässigt die Bahn – sie ist zuständig für die Reinigung – ihre Pflichten. Foto: Bahnhof Winningen Der Besitzer des Bahnhofs in Winningen hat gegenüber der RZ angekündigt, der Deutschen Bahn ihr Wegerecht, das sie auf dem Grundstück besitze, entziehen zu wollen. Ob das überhaupt geht, wolle er mithilfe eines Anwalts prüfen lassen, sagt der Mann, der anonym bleiben möchte. Auslöser seines Ärgers: Immer wieder ist der Bahnhof in Winningen verdreckt und vermüllt, die Bahn kümmert sich aus seiner Sicht viel zu schlecht um die Reinigung. Lesezeit: 2 Minuten

Am Montag drohte der Besitzer deshalb sogar mit einer Schließung des Bahnhofs. Er habe „die Schnauze voll“. Das erste sommerliche Wochenende des Jahres sorgte am Wochenende wieder für viel Betrieb am Bahnhof in Winningen. Doch einige Fahrgäste haben es am Samstag (wieder einmal) zu wild getrieben: Leere Weinflaschen und jede ...