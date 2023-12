Eine Straßenbarrikade aus Mülltonnen brennt, Polizisten und Feuerwehrleute werden mit Feuerwerksraketen beschossen, ein Auto steht in Flammen: Die Ausschreitungen in der Nacht vor Silvester 2022/2023 in der Großsiedlung in Neuendorf wirken nach. Die Aufklärung der Vorfälle vor einem Jahr beschäftigt die Polizei heute noch. Und: Sie wirken sich direkt auf die Vorbereitungen auf das diesjährige Silvesterwochenende aus.