Plus Koblenz Der 1. Mai bleibt ein besonderer Tag: Gewerkschafter demonstrieren und feiern in Koblenz Von Alexander Thieme-Garmann i Der Demonstrationszug führte durch die Stadt, die Abschlusskundgebung mit Familienfest fand dann mit rund 1000 Menschen im Schatten des Kaiserdenkmals statt. Foto: Alexander Thieme-Garmann/alexander thieme-garmann „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, mehr Demokratie“, das formulieren die Teilnehmer aus den Reihen der Gewerkschaften bei der Demonstration in Koblenz. Lesezeit: 2 Minuten

Rund 500 Demonstranten sind am Tag der Arbeit lautstark durch die Innenstadt gezogen. Sie folgten damit dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Region Koblenz. In einem Meer aus Fahnen und Spruchbändern bewegte sich der Zug in Richtung Deutsches Eck. Als Ergänzung zu den im Vorfeld verteilten Trillerpfeifen sorgte das Trommel-Quintett „Piri-Piri“ ...