Plus Koblenz Trotz Eier- und Böllerwürfen auf Einsatzkräfte: Halloween auch in Koblenz Neuendorf überwiegend ruhig Vereinzelte Mülltonnenbrände in der Großsiedlung Neuendorf, ein paar Eier- und Böllerwürfe auf Einsatzkräfte, keine Verletzten: Die Koblenzer Polizei zieht trotz dieser Vorfälle eine positive Bilanz der Halloween-Nacht, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Mülltonnenbrände hätten die Feuerwehrkräfte zeitnah löschen können. Bei Personenkontrollen habe die Polizei neben Vermummungsgegenständen auch einen Baseballschläger sichergestellt.

Die Polizei traf aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren besonders in der Großsiedlung Neuendorf entsprechende Maßnahmen, um Eskalationen frühzeitig im Vorfeld erkennen und verhindern zu können. So hatten die Beamten vorsorglich eine Videoüberwachung am zentralen Platz der Großsiedlung Neuendorf angeordnet (wir berichteten), nachdem es im vergangenen Jahr am 31. ...