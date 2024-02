Ein Patient muss dringend ein Antibiotikum nach einem Krankenhausaufenthalt einnehmen, doch auf seiner Krankenkassenkarte ist es nicht abrufbar, als er es in der Apotheke abholen möchte. Ebenso geht es einem anderen Patienten, der erst am Abend sein Medikament bekommen kann, das er nach dem Arztbesuch am Morgen einnehmen sollte.