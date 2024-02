Plus Kreis Neuwied E-Rezept läuft noch mit Kinderkrankheiten: Was Ärzte und Apotheker im Kreis Neuwied bemängeln Dass Deutschland beim Thema Digitalisierung keine Vorreiterrolle hat, ist weithin bekannt. Nach einigen Jahren der Planung wurde zu Beginn des Jahres bei den Rezepten für verschreibungspflichtige Medikamente ein großer Schritt gemacht: Statt des bekannten rosafarbenen Papiers kommt nun das sogenannte E-Rezept zum Einsatz. Wir haben bei Apothekern und Ärzten nachgefragt, ob die Einführung reibungslos verlaufen ist, oder ob das System noch Kinderkrankheiten hat. Von Rainer Claaßen

Christoph Jäger von der Ringmarkt-Apotheke in Neuwied sieht das System noch mit gemischten Gefühlen: „Im Großen und Ganzen ist das durchaus gut durchdacht. Aber zumindest in der Startphase gibt es einfach noch zu viele Anlaufschwierigkeiten“, sagt er. So dauern aus seiner Erfahrung heraus die Zugriffe auf die Server zu lange. ...