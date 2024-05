Plus Oberfell

CDU und FWG stellen Kandidaten vor: Gemeinsam für Oberfell stark machen

Von Wolfgang Lucke

i Die CDU und die FWG Oberfell standen am Wochenende mit ihren Kandidaten für einen Austausch mit Bürgern bereit. Foto: Wolfgang Lucke

Trotz unterschiedlicher politischer Ausrichtung an einem Strang ziehen? Das kann funktionieren – zumindest in Oberfell. Hier standen am Wochenende Kandidatinnen und Kandidaten von CDU und FWG gemeinsam zum Austausch mit der Bürgerschaft bereit.