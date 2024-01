Das E-Rezept ist Pflicht: Ein holpriger Start mit vielen Kinderkrankheiten

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Der geflügelte Satz gilt ganz besonders für das E-Rezept, das seit Anfang Januar Pflicht in Praxen und Apotheken ist. Denn der Start ist wie so oft bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems holprig, voller Ausnahmen und Kinderkrankheiten. Das sagen Hausärzte und Apotheker aus Rheinland-Pfalz. Und so funktioniert das E-Rezept.