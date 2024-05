Plus Rheinland-Pfalz Astronomie Polarlichter färben nächtlichen Himmel: Naturphänomen auch in Rheinland-Pfalz zu sehen Von Nina Borowski , dpa i In der Nacht zu Freitag waren die Polarlichter mit dem bloßen Auge auch am Himmel über Montabaur zu sehen. "Ein beeindruckendes Schauspiel", fand unser Leser Karl Hofstätter, dem diese Aufnahme gelungen ist. Foto: Karl Hofstätter Polarlichter haben in der Nacht zu Samstag für ein buntes Spektakel am Nachthimmel über Deutschland gesorgt. Auslöser dafür ist ein extrem starker Sonnensturm, der das Wochenende über anhalten soll. Lesezeit: 1 Minute

Leuchtendes Magenta, irisierendes Grün und schillerndes Türkis: In der Nacht färbten in mehreren Regionen Deutschlands Polarlichter den Himmel in bunten Farben. Auch in Rheinland-Pfalz - vor allem in Eifel und Westerwald - war das Naturphänomen zu sehen. Unsere Redaktion haben einige beeindruckende Fotos erreicht. Ursache für das Naturphänomen sind Sonnenstürme, die ...