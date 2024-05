Einbruch in Peter-Häring-Halle Urmitz: Randalierer haben Sex

Anzeige

Vandalismus in der Sporthalle in Urmitz: Wie die Polizei Andernach mitteilt, haben sich mindestens zwei Personen in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai Zugang zur Peter-Häring-Halle verschafft. Sie bedienten sich dort an Getränken, die im Foyer lagerten. Zudem betraten die Täter die Sporthalle, nahmen einen der Feuerlöscher von der Wand und versprühten dessen Inhalt auf dem Hallenboden und in einem der Geräteräume.

Eine Haarklammer, die gefunden wurde, und ein gebrauchtes Präservativ deuten darüber hinaus darauf hin, dass die Täter in der Halle Sex hatten. Die Ortsgemeinde Urmitz hat einen Zeugenaufruf bei Facebook gestartet. Hinweisgeber können sich bei der Polizei Andernach, Tel. 02632/9210 melden.