Inklusionsturnier in Mülheim-Kärlich: Hier spielen alle gemeinsam Fußball Von Viktoria Schneider Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat ein Inklusionsturnier organisiert. Insgesamt zehn Teams werden am 15. Mai gegeneinander antreten. Was die Veranstalter zu dem Turnier inspiriert hat.

Mit den Teamkameraden gegen andere Mannschaften antreten und sich von den Zuschauern zujubeln lassen: Was für die meisten Hobbyfußballer selbstverständlich scheint, ist für viele Menschen mit Behinderungen meist nicht so einfach. Für sie gibt es nur wenige Gelegenheiten, sich sportlich in einem Turnier zu betätigen. Das möchte die SG 2000 ...