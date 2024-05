Plus Winningen Nach Brand in Winningen: Wiederaufbau der Fachwerkhäuser ungewiss Von Stefanie Braun i Gleich drei Häuser wurden von den Bränden in Mitleidenschaft gezogen. Jedes der Häuser stand unter Denkmalschutz, wie es nun mit ihnen weitergeht, ob sie erneuert werden können oder ob dies für die Besitzer überhaupt infrage kommt, ist unklar. Foto: Tim Kosmetschke Nach den Bränden in Winningen im März, die gleich mehrere historische Fachwerkbauten in Mitleidenschaft gezogen haben, ist weiterhin nicht klar, wie es mit den Häusern weitergehen soll. Ein Wiederaufbau ist für die Eigentümer auch fraglich. Lesezeit: 4 Minuten

Das ist passiert: Bei einem Großbrand wurden in der Nacht von Sonntag, 17. März, auf Montag, 18. März, gleich mehrere Fachwerkhäuser in der Moselgemeinde Winningen beschädigt. Zwei Leichtverletzte mussten ins Krankenhaus gebracht, alle Bewohner – darunter auch eine Hochschwangere – umquartiert werden. Zweimal brannte es noch in den darauffolgenden Nächten, die Glutnester ...