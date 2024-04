Plus Koblenz

Glauben mit allen Sinnen genießen: Nacht der offenen Kirchen am 19. April

i Den Abschluss der schon zum 19. Mal stattfindenden Koblenzer Nacht der offenen Kirchen bildet ein gemeinsames Gebet für die Stadt. Foto: Bistum Trier/Julia Fröder

Zum 19. Mal laden christliche Konfessionen und Gemeinschaften am Freitag, 19. April, ab 19 Uhr zur Koblenzer Nacht der Offenen Kirchen ein. In 13 Kirchen und Kapellen in der Koblenzer Innenstadt und in den angrenzenden Stadtteilen erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm.