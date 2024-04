Plus Koblenz

Drei Türöffner in neue Musikwelten: Letztes Anrechtskonzert beim Musikinstitut Koblenz

Von Claus Ambrosius

i Simon Höfele übernimmt den Solopart in Joseph Haydns Trompetenkonzert Es-Dur. Foto: Marco Borggreve

Als Gustav Mahler 1901 mit den Arbeiten an seiner fünften Sinfonie begann, stand viele Kilometer entfernt eine junge russische Klaviervirtuosin in den Startlöchern ihrer Konzertkarriere: Vera Ivanovna Maurina, geboren 1876 in Moskau, hatte am Konservatorium mit Auszeichnung ihr Studium als Pianistin abgeschlossen und gerade ihre Studien bei Ferruccio Busoni vervollständigt. Zahlreiche Konzertreisen führten sie in russische und ausländische Städte, darunter auch nach Berlin, wohin die junge Pianistin dann 1906 ziehen sollte.