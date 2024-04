Plus Koblenz Automatenkioske in Koblenz: Ein Boom mit Fragezeichen Von Matthias Kolk i Seine Kinder und deren Schulfreunde „feiern“ Jochen Junglas dafür, dass er in der Wambachstraße in Ehrenbreitstein einen Automatenkiosk eröffnet hat, erzählt der lebensfrohe Koblenzer. Fotos: Matthias Kolk Foto: Matthias Kolk In Koblenz gibt es immer mehr Verkaufsautomaten. Der Trend sorgt aber für Fragezeichen bei den Kommunen: Dürfen Kioske, die nur aus solchen Automaten bestehen, rund um die Uhr geöffnet sein, oder, müssen sie sich an die Ladenöffenungszeiten handeln. Antworten wünschen sich nicht zuletzt auch die Betreiber. Lesezeit: 4 Minuten

Verkaufsautomaten liegen im Trend, auf dem Land genauso wie in der Stadt – und egal ob sie mit Wein, Eis, Wildfleisch oder Candys gefüllt sind. Kunden schätzen an ihnen die Flexibilität, jederzeit etwas kaufen zu können. Bei Kommunen sorgen sie dagegen für Fragezeichen: Sind Automaten an Ladenöffnungszeiten gebunden? Oder dürfen ...