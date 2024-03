Plus Kehrig Willy-Brandt-Medaille: Herbert Keifenheim erhält höchste Ehrung der Sozialdemokratie i Generalsekretär Marc Ruland (links) überreicht Herbert Keifenheim die Willy-Brandt-Medaille. Foto: Andrea Loch Lesezeit: 1 Minute Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD Mayen-Land überraschte Generalsekretär Marc Ruland die Mitglieder mit der Verleihung der Willy-Brandt-Medaille an den langjährigen Vorsitzenden Herbert Keifenheim.

Ruland wies darauf hin, dass diese Verleihung die höchste Auszeichnung sei, die die SPD an ihre Mitglieder vergeben könne. Ruland ging in seiner Laudatio auf den Werdegang von Herbert Keifenheim ein: Dieser hatte 1987 in Kehrig den SPD-Ortsverein mitgegründet und ist seit dieser Zeit dessen Vorsitzender, er war von 1989 ...