Plus Mayen Kita-Kinder in Mayen lernen: Wie Frieda Frieden bringt Von Elvira Bell i Zu lernen, konstruktiv mit Konflikten umzugehen, und einen gewaltfreien Umgang untereinander zu gestalten, ist ein Anfang, um Frieden wachsen zu lassen. Im Sinne aller war Frieda bereits in die Kita in Mayen-Hausen geflogen. Auch andere Einrichtungen sollen ihre Friedensbotschaft hören und Friedensboten werden, ehe die Taube wieder in die Kita „In der Weiersbach“ zurückkehrt. Foto: Elvira Bell 120 kleine Friedensbotschafter und die Friedenstaube Frieda bevölkern die Kindertagesstätte „In der Weiersbach“ in Mayen. Der weiße Vogel ist keine gewöhnliche Taube: Seine Mission ist es, Frieden zu stiften und Frieden wachsen zu lassen. Lesezeit: 3 Minuten

Nach einer Stippvisite in der Kita in Mayen-Hausen ist Frieda in die kommunale Kindertagesstätte „In der Weiersbach“, in der mehr als 25 Nationalitäten zusammentreffen, wohlbehalten zurückgekehrt. In der pädagogischen Einrichtung stellt die Friedenserziehung und Auseinandersetzung mit der kulturellen Vielfalt eine zentrale und immer bedeutsamer werdende Aufgabe dar. „Friedenserziehung ist ein ...