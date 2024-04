Burgfestspiele Mayen: Jetzt mit anderen Spielstätten die Kosten teilen

Für die Spielzeit 2025 sind folgende Stücke vom Kulturausschuss in Mayen befürwortet worden:

„Ladies Night“ – diese Revue wurde letztmals 2009 unter Peter Nüesch in Mayen gespielt. Sie war damals mit fast 6000 Zuschauern ein Erfolg. Das Stück handelt von sechs Männern, die es mangels guter Jobs als Stripper versuchen.

„Titanic – große Gefühle für schöne Menschen“ – dieses Stück für die kleine Bühne handelt von zwei Frauen an der Bar, die ein Lied hören und danach die Geschichte des Films „Titanic“ nachspielen.

„Die verrückte Geschichte von Mayen“ – der Arbeitstitel für ein neuerliches Stück der Bürgerbühne, die sich mit dem „Zuckertoni“ bereits eine Legende geschaffen hat. Das neue Stück wird von allen Ensemblemitgliedern unter Federführung von Werner Blasweiler entwickelt.

„Bienen“ – der Arbeitstitel irritiert ein wenig. In der Tat geht es um starke Frauen, die eine Firma führen, während Männer in dieser Firma eher in der zweiten Reihe stehen.

„Das kleine Gespenst“ – ein Klassiker der Kinderliteratur. Ein Familienstück, das die Abenteuer eines Gespenstes auf Burg Eulenstein beleuchtet und allerhand Turbulentes erlebt. bro