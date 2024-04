Sven Koch möchte Stadtbürgermeister in Münstermaifeld werden: „Herzblut und Sachverstand“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Sven Koch, und ich kandidiere für das Bürgermeisteramt in Münstermaifeld. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und als Beamter beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz beschäftigt. Als leidenschaftlicher Hobbyfotograf, humorvoller Karnevalist und zielsicherer Sportschütze kenne ich die Bedürfnisse und Freuden der Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand.

Mein politischer Werdegang

Seit 2014 engagiere ich mich bereits als Beigeordneter der SPD in Münstermaifeld und habe bewiesen, dass ich mit Herzblut und Sachverstand die Belange der Stadt vorantreibe.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Ich möchte weiter den sanften Tourismus vorantreiben, um diese Einnahmequelle für Münstermaifeld weiter zu erschließen und somit unseren Schuldenberg weiter abbauen, damit wir wieder handlungsfähig werden. Ich werde sicherstellen, dass unsere Vereine wieder aufblühen und Traditionen weiter fortbestehen. Münstermaifeld ist vielleicht kein Industriestandort, aber Handwerkerstadt, und darauf sind wir stolz. Dies möchte ich weiter ausbauen. Ebenso will ich die Bedürfnisse unserer Ortsteile stärker in die Entscheidungsfindung einbinden. Ich setze mich ein für eine bunte, lebendige und bürgernahe Zukunft in Münstermaifeld ein. Ich stehe für eine Politik, die Tradition und Moderne gekonnt verbindet und mit frischen Ideen die Zukunft unserer Stadt gestaltet.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Die Modernisierung der Infrastruktur; die Förderung einer lebendigen, altersgerechten Innenstadt; die Bereitstellung eines umfassenden Angebots an Kinderbetreuung; die Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen; die Unterstützung lokaler Vereine; der Erhalt des Schwimmbades; die Förderung eines nachhaltigen Tourismus; Berücksichtigung der Belange der Ortsteile Keldung, Küttig, Lasserg, Metternich, Mörz, Sevenich und Pilliger Heck.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich kann schlecht Nein sagen.

Das ist mein politisches Motto

Handlungen klingen lauter als endlose Worte.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.