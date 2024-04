Plus St. Johann Veranstaltungsreihe „Dichtung und Wahrheit“ auf Schloss Bürresheim: Reise in die Welt der Marlene Dietrich i Sängerin Carola Moritz tritt mit ihrem Chansonprogramm „Nach meene Beene is ja janz Berlin verrückt“ im Ahnensaal auf Schloss Bürresheim auf. Foto: Daniel Dornhofer Die Veranstaltungsreihe „Dichtung und Wahrheit“ der rheinland-pfälzischen Direktion Burgen Schlösser Altertümer erfreut die Besucher von Schloss Bürresheim seit einigen Jahren mit kleinen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen im Ahnensaal auf Schloss Bürresheim. Lesezeit: 1 Minute

In diesem Jahre macht Sängerin Carola Moritz am Freitag, 31. Mai, den Auftakt. Sie will ihre Zuhörer ab 18 Uhr in die Welt der Marlene Dietrich mit ihrem Chansonprogramm „Nach meene Beene is ja janz Berlin verrückt“ entführen. Stanislav Rosenberg begleitet sie am Klavier. Nach diesem schwungvollen Auftakt gibt es mit ...