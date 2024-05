Simone Röttgen möchte Ortsbürgermeisterin in Saffig werden: „Mit frischem Mut“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Simone Röttgen, ich bin 36 Jahre alt und lebe mit meinem Partner und unseren beiden Kindern (drei und sieben Jahre) in Saffig. 2007 habe ich die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin erfolgreich abgeschlossen. Ich bin in Saffig groß geworden und hier verwurzelt. Wir sind gerne in unserer Heimat in der Natur gemeinsam mit unserem Labrador unterwegs. Abends, wenn die Kinder schlafen, werde ich gerne kreativ und arbeite am Plotter.

Mein politischer Werdegang

Ich bin seit 2019 Mitglied der Freien Wählergruppe Saffig e.V. und wurde auch direkt in den Ortsgemeinderat gewählt.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

Ich möchte dafür sorgen, dass das Amt des Bürgermeisters in Saffig transparenter wird. Zudem möchte ich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Saffig sehen, welche Arbeiten anfallen, wofür Gelder ausgegeben oder warum sie nicht ausgegeben werden. Anstehende Sitzungen mit entsprechenden Themen, involvierten Personen sowie Ergebnisse der Besprechungen sollen zeitnah an die Bürgerinnen und Bürger vermittelt werden. Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass nicht alle Themen immer direkt in der Öffentlichkeit besprochen werden dürfen, aber auch hier möchte ich erklären, warum das so ist. Außerdem möchte ich das Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger sein und ihre Belange, Anregungen und Gedanken mit in den Ortsgemeinderat und zur Verbandsgemeinde nehmen und vermitteln.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeisterin verändern?

Definitiv mehr Aufklärung. Mehr Transparenz zu allen Themen, die im Ort anfallen und besprochen werden.

Das sind meine Ecken und Kanten

In manchen Situationen wäre ich gerne geduldiger.

Das ist mein politisches Motto

Mit frischem Mut für Saffig.

Alle Angaben stammen von der Kandidatin.