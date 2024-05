Petra Koch möchte Ortsvorsteherin in Andernach-Kell bleiben: „Klare Haltung“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Petra Koch. Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet und habe vier erwachsene Kinder. An drei Tagen in der Woche arbeite ich als Sekretärin an der Uni Koblenz. An den beiden verbleibenden Tagen unterstütze ich im familiären Bereich und kümmere mich um mein politisches Amt. Neben den Mitgliedschaften in den örtlichen Vereinen engagiere ich mich in städtischen Gremien sowie im Vorstand des Ortsverbandes der SPD.

Mein politischer Werdegang

Begonnen habe ich im Jahr 2009 im Ortsbeirat Kell. Als Mitglied der SPD bin ich seit 2014 im Stadtrat Andernach, in mehreren Ausschüssen und Aufsichtsräten sowie Ortsvorsteherin des Stadtteils Kell.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteherin

Die zahlreichen Projekte, die ich seit 2014 anstoßen konnte, möchte ich zum Abschluss bringen und weiterentwickeln. Der umgestaltete Sportplatz wird zu einem Treffpunkt für alle Altersgruppen. Durch attraktive Angebote wird das Gemeindehaus zu einem beliebten Anlaufpunkt. An weiteren Plätzen im Ort werden die Aufenthaltsqualität gesteigert und die Artenvielfalt geschützt. Mir sind die Unterstützung der Kindertagesstätte, die Reaktivierung der Jugend-Container und die Ausweitung des ÖPNV auch in Richtung des Brohltals wichtig. Beim Ausbau der Energiewende werde ich mich dafür einsetzen, dass die Interessen der Bevölkerung berücksichtigt werden und es einen finanziellen Nutzen für unser Dorf gibt. Kell soll weiterhin ein Wohnort sein, in dem die Menschen in allen Lebensphasen gerne leben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteherin verändern?

Kell wird sich mit mir weiterentwickeln. Wir werden gemeinsam viele neue Projekte starten. Durch das erstmalig ab diesem Jahr von der Stadt Andernach zur Verfügung gestellte Budget in Höhe von 4000 Euro zur (fast) freien Verfügung haben wir nun im Ort die Möglichkeit, unkompliziert und rasch etwas für die Allgemeinheit umzusetzen. Hier werde ich gemeinsam mit dem Ortsbeirat und allen Bürgerinnen und Bürgern über Anschaffungen entscheiden.

Das sind meine Ecken und Kanten

Meine Ungeduld, wenn es mal nicht so schnell geht.

Das ist mein politisches Motto

Klare Haltung und eine starke Stimme für Kell!

