Plus Mayen

Mayen plant seine Großprojekte: Fürs Wasserpförtchen sprudeln die Ideen

Von Thomas Brost

i In absehbarer Zeit soll die alte Ufermauer (links) abgerissen werden. Der ganze Bereich soll ähnlich wie das gegenüberliegende Netteufer aufgewertet werden, unter anderem mit einem Uferweg. Foto: Thomas Brost (Archiv)

Lesezeit: 3 Minuten

Noch gibt es keinen Fingerzeig von der Aufsichtsbehörde ADD, ob der Haushalt 2024, der ein Minus von 2,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt vorsieht, genehmigt wird. Wie Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) auf Anfrage der Rhein-Zeitung mitteilt, seien Gespräche mit der ADD geführt worden, auch die – vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnte – Einsparliste mit mehr als 40 Positionen sei in einem Gespräch erwähnt worden. Ungeachtet der Tatsache, dass der Haushalt noch nicht in trockenen Tüchern ist, gehen die Planungen für die Großprojekte, die die Stadt in diesem Jahr anstrebt, weiter.