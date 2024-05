Der Nettomarkt in Kruft war am frühen Sonntagmorgen das Ziel von Einbrechern. Die Polizeit sucht nun Zeugen.

Zu einem Einbruch kam es am Sonntag gegen 2.50 Uhr im Netto-Markt in der Tubag-Allee in Kruft. Eine größere Anzahl von Tabakwaren wurde entwendet. Die Polizei Andernach bittet um Hinweise unter Tel. 02632/9210.